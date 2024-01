La tentative de transfert de cette coquette somme en euros et du précieux métal jaune, renseigne sur le niveau de vigilance dont fait preuve, la Police algérienne des frontières (PAF). Une tentative de transfert illicite d’un montant de 7000 euros et d’un lingot d’or, a été déjouée à l’aéroport international Rabah Bitat d’Annaba, a filtré une source sécuritaire. Aux termes des précisions apportées par la même source, l’opération est retenue à l’actif des agents de la Police des frontières (PAF) qui, lors d’une opération de fouille de routine, effectuée sur un passager à destination d’Istanbul en Turquie, nous dit-on. Le comportement quelque peu suspect du passager a suscité les soupçons des pafistes qui n’ont pas hésité à l’interpeller et à le soumettre à une minutieuse fouille corporelle, a-t-on expliqué. Suite à quoi, il a été découvert dissimulés dans une partie sensible du corps du passager, un montant de 7000 euros et le lingot d’or, a ajouté notre source. Le prévenu a aussitôt fait l’objet d’une enquête et a été soumis aux mesures adoptées en pareil cas, puis présenté devant les instances de justice de la circonscription d’El Hadjar, ont conclu les mêmes sources. Il est à noter que ce genre d’agissement constitue une véritable saignée pour les caisses de l´État. Et pour cause, ce passager indélicat parmi tant d’autres dont les services des douanes et la Police des frontières réussissent à chaque fois de débusquer leurs agissements contraires à la loi, et parviennent à déjouer le transfert illicite d’importantes sommes en devises, via les aéroports et les postes frontaliers du pays.