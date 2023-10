Les éléments de la section territoriale de la sécurité routière relevant de la Gendarmerie nationale, ont mis fin à l’activité criminelle de deux individus, versés dans le trafic narcotique, apprend-on de source sécuritaire. Outre l’arrestation des deux individus, il a été saisi pas moins de 11, 9 kg de kif traité et un véhicule touristique, servant au transport de la substance narcotique, ont détaillé les mêmes sources. Les tenants de cette affaire, selon les explications apportées par la même source, remontent à l’exécution d’un service extérieur, lorsque les éléments de la section de la sécurité routière, relevant de la brigade de la gendarmerie de Bengrine, ont procédé à la mise en place d’un point de contrôle au niveau de la RN°16 reliant la wilaya de Tébessa et El Oued. Un point de contrôle auquel les narcotrafiquants ne s’y attendaient pas, du coup, les services de sécurité ont repéré un véhicule, à bord duquel se trouvaient deux individus, dont le conducteur montrant des signes de confusion, nous dit-on. Aussitôt, le véhicule arrêté, son conducteur a été soumis au contrôle identitaire. Après avoir effectué la fouille du véhicule, il a été découvert et saisi une quantité de drogue, estimée à 2 kilogrammes de kif traité. Âgés de 45 et 55 ans, le conducteur et son compagnon ont été immédiatement arrêtés et conduits au siège de la brigade de la gendarmerie où, ils ont fait l’objet d’une l’enquête, nous dit-on. Poursuivant l’opération de recherche aidée par la section cynotechnique, une autre quantité de 11,9 kg de kif traité a été découverte bien dissimulée, dans une cavité camouflée et préalablement préparée, a précisé notre source. S’agissant de la provenance de cette cargaison de kif, notre source , pour des raisons liées au secret de l’enquête, s’est abstenue de toutes autres informations. Pour l’heure, l’enquête est encore en cours, afin de remonter à la source pourvoyeuse de la substance narcotique et aux éventuels complices dans cette activité criminelle. Toutefois, ce qui est certain, c’est que cette quantité de kif traité était destinée à la commercialisation dans la wilaya de Tébessa.