Les policiers de la brigade en charge de la lutte contre les stupéfiants, relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'Oran, viennent de démanteler un réseau spécialisé dans le trafic de drogue. Celui-ci est composé de 4 individus, a indiqué la cellule de communication et des relations extérieures de la sûreté de wilaya d'Oran. La même source a, par la même, ajouté que l'opération en question s'est soldée par la saisie d'une quantité de 8,3 kg de kif traité, une voiture utilisée dans les différents mouvements des mis en cause et des téléphones cellulaires. Quelques jours auparavant, les policiers de la brigade mobile de la police judiciaire des Planteurs, situés sur les hauteurs du mont Murdjadjou, ont saisi une quantité de près de 7 000 comprimés de marque Ecstasy et arrêté 4 individus âgés entre 29 et 40 ans. Cette opération est le fruit de l'exploitation minutieuse de renseignements faisant état des mouvements illégaux et des activités interdites des membres dudit réseau, ces derniers ont versé dans le trafic des stupéfiants.