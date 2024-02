Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a affirmé, hier, que les massacres de Sakiet Sidi Youssef étaient une preuve de plus de la cohésion des deux peuples algérien et tunisien et un symbole de leur lutte contre le colonialisme. «Nous commémorons le 66e anniversaire des massacres de Sakiet Sidi Youssef, témoin de la cohésion des deux peuples algérien et tunisien et symbole de leur lutte contre le colonialisme», a publié Salah Goudjil dans sa page officielle sur les réseaux sociaux. Ces évènements, écrit Salah Goudjil, «resteront gravés dans notre mémoire étant un symbole de l'union des deux peuples et une source d'inspiration pour la promotion de nos pays conformément à la vision des deux dirigeants frères».

Un terroriste capturé à Tamanrasset

Un terroriste qui activait dans des groupes terroristes à l'étranger, a été capturé par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tamanrasset, tandis que 7 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par d'autres détachements de l'ANP, lors d'opérations distinctes menées durant la période du 31 janvier au 6 février à travers le territoire national, indique un bilan opérationnel rendu public par le ministère de MDN. «Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté, durant la période du 31 janvier au 6 février 2024, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national.

Tlemcen: lancement du concours national de l'IA

La première édition du concours national de la robotique et de l'intelligence artificielle a été lancée, hier, à la faculté des sciences et de la technologie de l'université «Abou Bakr Belkaïd» de Tlemcen. Cette manifestation, organisée par le club scientifique de la faculté des sciences et de la technologie, jusqu'au 10 février en cours, connaît la participation de huit clubs d'étudiants spécialisés dans l'intelligence artificielle, en provenance des universités de Annaba, Constantine, Boumerdès, Mascara et Tlemcen, a indiqué la chargée des relations de ce club, Hanane Amrane. Le concours comprend une exposition des différents projets d'étudiants sur la robotique et l'intelligence artificielle dans les domaines de l'électronique et la mécanique, appelés également «projets mécatronique», selon la même source.

Hamza Benhamouda nouveau P-DG d'Air Algérie

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a nommé, hier, Hamza Benhamouda au poste de président-directeur général (P-DG) de la Compagnie nationale, Air Algérie, a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la République. Hamza Benhamouda, cadre de la compagnie aérienne, succède à Yacine Benslimane.