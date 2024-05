Salah Goudjil, le président du Conseil de la nation (le Sénat), ancien moudjahid et l'une des figures «clés» de la révolution de Novembre, et de l'histoire post-indépendance de l'Algérie, s'est lancé dans un discours enflammé de près de deux heures... Une allocution pour l'histoire, à inscrire en lettres d'or, qu'il serait vain de synthétiser, car elle renferme autant de témoignages dont doivent s'enorgueillir non seulement tous les Algériens, mais aussi tout les musulmans et ceux qui sont engagés à défendre sans conditions toutes les causes justes, d'ailleurs, tout comme l'inébranlable position algérienne.

Le deuxième homme du pays, au vu de la Constitution et l'ancien compagnon du chahid Mustapha Benboulaïd, actif dans les Aurès, s'exprimait à l'occasion d'une conférence intitulée «L'Islam en Algérie: une force libératrice de la patrie et unificatrice de la nation», au Centre culturel de Djamâa El Djazaïr, à El Mohammadia, Alger. L'intervenant est l'un des témoins vivants des massacres ignobles perpétrés avec sang-froid par l'armée coloniales, contre des populations civiles qui réclamaient pacifiquement l'indépendance de l'Algérie, promise par la France. Mais pas que. D'anciens prisonniers de la France, qui travaillaient dans les champs des colons dans mon village ont été armés dans le but d'éliminer les Algériens, a rapporté, hier, Salah Goudjil, la voix émue. Un passage où le moudjahid a marqué un temps d'arrêt et observé un silence qui marque l'amertume des faits. «L'étape qu'avait traversée l'Algérie a été difficile», a-t-il martelé à l'adresse des personnes présentes dont des amis qui ont participé à la lutte armée, des sénateurs, des ministres, des conseillers à la Présidence et la nouvelle génération. De nombreux jeunes scouts et des étudiants aussi ont, en effet, pris part au discours du président du Sénat, dont le but était de transmettre aux générations présentes et futures le message de Novembre. «Notre histoire est très riche et seuls les Algériens la connaissent... Nous aurons la conscience nationale pour préserver notre pays et mettre en oeuvre la recommandation des martyrs», a-t-il d'ailleurs souligné. Toujours sur ce registre, le président du Sénat a déclaré: «Nous avons préservé l'Algérie jusqu'à l'indépendance... Nous n'avons laissé aucun parti s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Algérie et de la France, malgré de nombreuses tentatives». «Nous n'avons accepté aucun médiateur entre l'Algérie et la France pour maintenir notre décision politique», a-t-il déclaré.

Les massacres du 8 Mai 1945 sont un vrai génocide à ciel ouvert dont le président du Conseil de la nation n'a pas omis de le comparer à celui de Ghaza. Salah Goudjil n'a pas raté, par ailleurs, l'occasion de souligner que «le président de la République est à la hauteur et a tendu la main à tous les Algériens pour construire une Algérie nouvelle et a rempli pleinement son devoir à travers ses engagements». Abondant dans ce sens, Salah Goudjil a rappelé le dernier discours prononcé par le président Tebboune, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs. Il n'a pas manqué l'opportunité de souligner de mettre en avant la décision du chef de l'État d'éviter le piège de l'endettement auprès du FMI. Le président du Sénat a été honoré, à l'occasion, par le ministre d'État et recteur de Djamaâ El Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceïni. commémorant la Journée nationale du souvenir, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la mémoire des martyrs de Sétif, Guelma et Kherrata. Le colloque scientifique a été organisé à l'occasion de la Journée nationale de la Mémoire, sous le parrainage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en hommage à la mémoire des martyrs des manifestations du 8 Mai 1945.