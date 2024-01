Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu, hier, Mohamed Bembe Ould Mekt, président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie. Lors de leur entretien, le président du Conseil de la nation a mis en exergue l'excellence des relations politiques entre les deux pays et le développement conséquent des relations économiques, matérialisées, notamment par l'ouverture des postes frontaliers, en plus de la route reliant la wilaya de Tindouf à la ville mauritanienne de Zouerate. Pour Salah Goudjil, cela constitue un modèle de coopération entre deux pays du Maghreb arabe en particulier. Le président du Conseil de la nation relèvera également le caractère africain des deux pays, ce qui donne à cette coopération une dimension continentale, d'autant que la Mauritanie est une voie d'accès à l'Afrique de l'Ouest pour les produits algériens. De son côté, le président de l'Assemblée nationale mauritanienne a salué les relations de coopération distinguées liant son pays avec l'Algérie, qui se caractérisent par une intensification des visites de haut niveau dans les deux sens, qui apporteront des bénéfices et bonté aux deux pays et aux peuples mauritanien et algérien, et à travers eux aux peuples de la région et du continent. L'entretien a été l'occasion de passer en revue les points de vue sur diverses questions et dossiers d'intérêt commun, tels que la situation mouvementée au Sahel et au Sahara, l'évolution de la question palestinienne et l'agression criminelle contre Ghaza.