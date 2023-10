Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé, hier, une réunion du gouvernement au cours de laquelle plusieurs secteurs ont été examinés, indique un communiqué des services du Premier ministre. Le gouvernement a examiné un avant-projet de loi portant mesures particulières pour l'obtention de la pension alimentaire, présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Dans le domaine des finances, le ministre a présenté quatre projets de décrets exécutifs qui interviennent en application des dispositions de la loi n° 23-07 du 21 juin 2023, relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, fixant le contenu et les modalités de mise en oeuvre de la comptabilité publique, la procédure de paiement par accréditif des dépenses publiques, les conditions et modalités de suppléance, de délégation de signature et de désignation d'intérimaires, les types de correspondants du Trésor et modalités de fonctionnement des comptes de dépôt de fonds.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présenté trois projets de décrets exécutifs, portant déclassement de deux parcelles de terres agricoles à Alger, destinées à la réalisation d'équipements publics et d'une parcelle de la forêt domaniale de Madala à Béjaïa, au profit du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

S'agissant du bilan des feux de forêt, le gouvernement a entendu une communication conjointe présentée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural sur le bilan des incendies enregistrés cette année ainsi que les mesures qui ont été prises pour y faire face.

Enfin, dans le domaine de l'entrepreneuriat, le gouvernement a entendu une communication conjointe présentée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises, sur les mesures inscrites dans le cadre du programme relatif au développement et à la promotion de l'entrepreneuriat estudiantin.