Contrairement à la loi en vigueur, les indemnités parlementaires seront désormais fixées par une loi organique. C'est dans ce contexte que l'Assemblée populaire nationale a installé récemment deux sous-commissions, issues de la commission juridique, qui seront chargées d'élaborer respectivement l'avant-projet de la loi portant le statut de député et l'avant-projet de la loi organique relative à l'indemnité des parlementaires. Plus précisément, d'après l'article 123 de la Constitution de 2020, «le régime des indemnités parlementaires est fixé par une loi organique». Mais, auparavant, la loi portant le statut du parlementaire et les indemnités parlementaire sont intégrées dans une seule loi relative au membre du Parlement. En plus de participer aux travaux en plénière et en commissions permanentes, de se faire le porte-parole des électeurs auprès du gouvernement, les députés «veillent sur leurs intérêts». Ainsi, dans un contexte de relative tension inflationniste, les parlementaires ne cachent pas leur attente de voir leurs indemnités «augmentées». Logiquement, les indemnités parlementaires seront «revues à la hausse» eu égard au mode d'indexation ou principe de son alignement sur la rémunération des hauts fonctionnaires.

Il faut savoir que l'indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois les plus élevés de l'État. Elle est calculée sur la base de la plus haute valeur du point indiciaire en vigueur dans la fonction publique, au bénéfice des cadres supérieurs de l'État. Les membres du Parlement bénéficient également d'une indemnité de responsabilité fixée à 20% de l'indemnité de base pour le vice-président, le président de commission, le président du groupe parlementaire, 15% pour le vice-président et le rapporteur de commission. À titre d'exemple, le président de l' APN perçoit une indemnité égale à la rémunération prévue pour le Premier ministre ainsi qu'une indemnité complémentaire mensuelle de représentation fixée à 20% de l'indemnité de base soumise aux retenues légales.

Le montant de l'indemnité de base est fixé sur la base du point indiciaire de 5438, selon la loi 01-01. Exception faite d'une seule proposition de loi, rien n'a été fait par les députés en dehors du vote des projets de loi élaborés par l'Exécutif, et ce, depuis le début de la neuvième législature. Ni le statut des députés, ni le projet de loi organique sur les indemnités, ni encore moins le règlement intérieur n'a été promulgué jusqu'ici. Bien que entamés depuis longtemps, les préparatifs du projet portant règlement intérieur s'est éternisé. Il faut dire que les députés sont régulièrement pointés du doigt pour leur absentéisme.

Le règlement intérieur en cours d'élaboration prévoit des sanctions pour les élus trop souvent absents sans justification. Ces derniers s'exposent à une retenue sur leur indemnités. Ceux qui auront cumulé des absences non-justifiées risquent d'être privés de postuler aux postes «prestigieux» dans le cadre du renouvellement annuel des structures du Parlement. L'Assemblée a son propre parc automobile avec chauffeurs au service du président de l'Assemblée populaire nationale, les vice-présidents, les présidents de groupe politique ou de commission.