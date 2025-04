Il est loin le temps où la plaine des Arribs s’illustrait dans la culture de la pomme de terre. Et c‘est dommage, car elle a constitué un tel grenier pour la wilaya et même au-delà. Quand nous disons grenier, nous employons le mot dans un sens bien large. Les Arribs, ce n’est pas seulement la culture de ce féculent qui constitue la base de notre nourriture. C’est surtout la culture du blé. Les vignobles qui faisaient la réputation de la région, en disparaissant du paysage, ont libéré de vastes espaces dont la céréaliculture avait largement profité. Et puis, évènement considérable dans la vie de notre wilaya, dont on sait la vocation agricole, la construction du barrage d’oued Lakhel vers les années 80 a favorisé la culture de la pomme de terre de façon décisive dans ce qui sont devenus les périmètres irrigués. S’étendant sur 2000 ha, ils offraient pour les usagers de la RN18 vers Birghabalou et ceux de la RN8 vers Sour El Ghozlane le spectacle saisissant de ses vastes champs éternellement verts. La sécheresse, en frappant un grand coup en 2023, a bouleversé la donne. L’irrigation à partir du barrage d’oued Lakhel d’une capacité avoisinant les 30 millions de m3, n’étant plus autorisée par suite de l’abaissement de son niveau, les périmètres irrigués ont cédé la place à d’immenses champs de blé et d’orge.

L’espoir vient de l’Est

Les plaines du Sahel étonnent par leur immensité et leur fertilité. Avant même la construction du barrage de Tilzdit et de la station d’épuration d’oued Dhous, les légumes et les fruits surprenaient par leur grosseur et leur saveur. Lorsque le barrage de Koudiet Acerdoune, le dernier de la couvée, et qui renforçait les capacités de Tilzdit, c’était l’euphorie chez les agriculteurs qui ont vu une nouvelle ère s’ouvrir : les périmètres d’El Esnam. Presque toutes les terres s’étaient transformées en périmètres irrigués. À un moment donné, on a parlé de 6000 ha. Hélas, la sécheresse qui n’a épargné aucune wilaya et aucune commune du pays, a réduit cette superficie à la dimension d’une peau de chagrin. Lorsqu’on a mis en service le barrage de Koudiet Acerdoune, qui était à l’agriculture, ce qu’est l’autoroute Est-Ouest aux travaux publics, on a crié victoire au sortir des épreuves imposées par une sécheresse endémique. Hélas, il a suffi d’une poignée d’années pour déchanter. Le deuxième plus grand barrage du pays après celui de Mila est, avec actuellement ses 27,240 millions de m3, presque à sec et ne produit plus que 65000 m3 par jour, destinés exclusivement à la consommation.

La région Est de la wilaya a, heureusement son barrage qui ne se vide jamais : Tilzdit, dans la daïra de Bechloul. Il est actuellement à 51, 265 millions de m3. C’est des trois barrages, le seul à réserver un quota pour l’irrigation. Celui-ci est estimé à 44000 m3. Pour le moment, cela semble suffire. Nous sommes loin de ces réunions qui se tenaient le dimanche à la direction de l’hydraulique et où on discutait âprement les questions de dotations et les horaires de distribution. Cette année, la situation n’inspire pas d’inquiétude. Avec 309 mm de pluie, le cumul pluviométrique permet d’entretenir l’espoir d’une bonne année. Cependant, la prudence est de mise, et, les agriculteurs, rendus prudents, avant de semer ou de planter, scrutent d’abord l’état du ciel. Une bonne pluviométrie ne signifie pas toujours une bonne répartition des pluies. On l’a vu en 2023. Si les abondantes précipitations, enregistrées en cette année catastrophique en mai, avaient été avancées en mars ou avril, nul doute que les fruits auraient dépassé les promesses des fleurs. La pomme de terre n’a pas autant souffert que les céréales, naturellement. La superficie réservée à sa culture est restée à peu près la même, compte tenu de l’état des trois barrages. Cette année, elle est estimée à 855 ha, dont 650 ha pour la consommation. Le produit de multiplication qui n’est jamais oublié à chaque saison couvre 205 ha. La semence qui a commencé à la première décade de février n’a pas permis au service de la DSA d’établir des prévisions concernant la production. Mais si l’on est un bon observateur, il suffit de regarder les champs de pomme de terre pour savoir que le plant se développe bien. Certains producteurs recourent à l’irrigation précoce afin d’éviter tout risque de stress hydrique. Bref, aucun front soucieux, aucun signe alarmant à l’horizon.

Pour combattre la hausse du prix du kilo

C’est l’un des soucis majeurs, après l’eau, l’électricité et le gaz, le logement, l’école, les routes et la santé, de la wilaya : maintenir la stabilité des prix des denrées. C’est dans ce cadre qu’ont été créés les 10 marchés de proximité au niveau des daïras. Cette initiative qui avait sa source dans la politique de prise en charge de toutes les préoccupations des citoyens ne prendrait pas fin avec le Ramadhan, mais se poursuivrait jusqu’à ce que ces marchés deviennent permanents.

La question posée ce mercredi au DSA se rapporte à un des produits les plus recherchés sur le marché, et dont le prix connaît un emballement bien avant le mois sacré. Il est midi passé et le travail retient toujours ce responsable à son bureau. Une escouade de fonctionnaires l’entoure. Pourquoi le kilo de pomme de terre est à 130 DA et même plus ? La réponse est instantanée : le prix du kilo de pomme de terre grimpe à mesure que la demande devient plus forte, dans le même temps que l’offre baisse. La récolte se fait en juin. Mais les autorités ont réagi en recourant au stock de régulation pour faire revenir le prix du kilo à 7,50 DA. Ce stock qui se trouve au niveau des chambres froides est évalué par ce responsable à 7 200 tonnes. Chaque jour, dix communes reçoivent chacune la visite du camion d’un opérateur chargé de la vente de la pomme de terre au prix fixé par les autorités compétentes . Ces chambres froides sont établies à El Hachimia, Aïn Bessem, Bir Ghabalou, Oued El Bardi, Taghzout etc. Lors de sa visite dans la wilaya, le ministre de l’Agriculture, qui donnait ce jour-là le coup d’envoi de la campagne moisson-battage à partir de la commune d’El Esnam, a pris le temps d’inspecter l’une d’elles à Aïn Bessem.

Cette mesure qui recourt au stock de régulation pour mettre le holà dans un marché « hautement inflammable » a eu un effet bénéfique immédiat : dans certains d’entre eux, le kilo de pomme de terre est ramené ce jeudi à 100 DA, et même moins, si l’on considère la qualité. Car comme il existe, ainsi que cela nous a été expliqué maintes fois, plusieurs variétés, il existe aussi plusieurs qualités. Nous avons pu juger de la pertinence des propos tenus par des consommateurs durant le mois de Ramadhan où si la pomme de terre se vendait à 130 DA chez certains commerçants, on pouvait en trouver à 90 et 80 DA chez d’autres. C’est une affaire de choix.

Pour les variétés de ce produit, nous avons appris que chez nous, ce sont la Sponta, la Fabula, la Désirée et l’Azizona qui sont les plus cultivées, avec cependant, une nette préférence pour la Sponta.

Ce qu’il faut retenir, c’est que la vie économique de la wilaya a été fortement impactée par la sévère sécheresse de 2023. Si l’année 2024 a été considérée comme bonne, il faut quand même rappeler que certaines communes du sud de la wilaya avaient presque connu la même situation qu’en 2023 et qu’il y a, pour elles, cette année, un risque de récidive du stress hydrique. Aujourd’hui où l’on attend de la pluie pour samedi ou dimanche, celui-ci pointe déjà du nez, en dépit du refus du directeur du secteur d’employer ce terme.

Nous hasardons juste une remarque : la régulation du marché en cas de crise d’un produit de première nécessité comme la pomme de terre est d’injecter directement ce produit sur le marché afin de stabiliser son prix. Le faire parallèlement, en dehors et de façon intermittente reviendrait, à notre avis, à mettre un cautère sur une jambe de bois. D’abord le commerçant qui n’a pas de concurrent direct face à lui continuera, sans problème à écouler sa marchandise au prix qu’il a fixé, et le consommateur, dans l’ignorance de ce système de régulation, a acheté le produit au prix du marché.

Tant que les barrages…

C’est la quadrature du cercle pour le secteur agricole et celui des ressources en eau. Tant que les trois barrages n’ont pas pu en deux ans remonter leur handicap qui les empêche de retrouver leur niveau d’antan, le maraîchage souffrira d’un déficit évident en eau d’irrigation. Au temps de la mise en service de Koudiet Acerdoune, la superficie réservée à la culture de la pomme de terre était estimée à 6000 ha. Avec la superficie actuelle qui est de 855 ha, la production, sans tenir compte de la qualité du travail, c’est 7 fois moins. Elle est déjà deux fois et demie moins pour les seuls périmètres irrigués d’ Aïn Bessem convertis, en catastrophe, à la céréaliculture, faute d’eau. Comment s’étonner qu’avec de piètres performances en la matière, le kilo de pomme de terre ne monte pas en flèche ?

Pourtant, on nous assure que la pomme de terre est cultivée partout, à El Hachimia, à Aïn Bessem, à Bouira, Bechloul, Haïzer. L’irrigation doit se faire à partir de retenues collines, de forages ou de sources. Ce qui oblige, malgré tout, à réduire fortement la superficie cultivable, vu que ces sources ont, elles aussi, subi le contrecoup de la sécheresse et offrent donc moins d’apports aux systèmes d’irrigation mis en place.

Le déficit en production est par conséquent évident. Il n’est pas seulement observable au niveau des maraîchages, mais également au niveau de la céréaliculture. Il est temps que l’on change nos habitudes et nos modes de production. Réserver la culture des céréales dans les zones humides qui retiennent mieux l’eau. Aux zones arides, pratiquer des cultures plus résistantes comme les légumes secs. Et surtout réduire la consommation de ce féculent gourmand en eau. Nous en faisant un usage d’autant plus fréquent qu’on met ce féculent « à toutes les sauces » et cela rime un peu avec le mot gaspillage.

Pour conclure, il y a comme un geste «suicidaire » à continuer à semer du blé dans des endroits trop exposés à la sécheresse. Une cartographie de ces zones doit être dressée. Les agriculteurs qui ont quand même acquis une certaine expérience et une certaine science de la terre doivent les connaître. Certains champs résistent moins que d’autres au stress hydrique. Pourquoi produire 80000 ha de céréales, alors que la norme a toujours été de ne pas dépasser les 75000 ha, même en périodes fastes où les pluies étaient fort abondantes et bien réparties tout au long de l’année ?

Le remplissage des barrages est une nécessité vitale. L’État, fort heureusement, y a songé. Peut-être même avant 2023, car les signes d’une sécheresse cyclique étaient là bien en évidence, des années avant. Si les pluies que nous avons eues n’ont pas réussi à remplir les barrages, c’est que la solution de leur remplissage ne peut venir de ce côté. Aussi le regard de l’État s’est-il tourné vers la mer. Cette année, il est prévu que le barrage de Koudiet Acerdoune reçoive à partir de la station de dessalement de l’eau de mer installé à cap Djinet 80000 m3/j. C’est beaucoup plus que ce qu’il donne actuellement, et qui est de 65000 m3. De son côté, le barrage de Tilzdit qui en est au tiers de son taux de remplissage recevra 40000m3/j de la station de dessalement de l’eau de mer d’Akbou. Il est dans les projets de l’État de le faire profiter aussi de l’excédent du barrage de cette commune.

D’ailleurs, notre beau pays n’a pas qu’à compter sur lui-même où parfois ses propres moyens se révèlent en deçà de ses besoins. Pour leur couverture, spécialement en pomme de terre, beaucoup de wilayas font appel à d’autres, du sud.