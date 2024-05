La Société de gestion et d'exploitation des terminaux marins à hydrocarbures, de Béjaïa relevant de la direction régionale- centre a été ébranlé, ce dimanche, par un mouvement de protestation marqué par ses travailleurs de 11h30 à 12h30 devant leur administration locale. Un rassemblement inscrit comme étant une première action d'alerte avant d'arrêter une batterie d'actions dans les tout prochains jours. Une protestation qui pourrait se généraliser au niveau national en impliquant les quatre directions: (DRE, DRC, DRO et DG). En effet, les travailleurs de la STH relevant de la direction régionale- centre, une filiale de la société mère Sonatrach montent au créneau pour revendiquer leur alignement sur la même grille des salaires (salaires, primes et indemnités) de la Sonatrach. Après la contestation marquée, ce dimanche, par les travailleurs de la direction régionale+Est, dans la wilaya de Skikda, c'était autour des travailleurs de la STH de Béjaïa de suivre leurs collègues de Skikda dans le même ordre de revendications à savoir: le maintien des mêmes avantages socio-professionnels que ceux octroyés aux travailleurs de Sonatrach conformément aux résolutions arrêtées entre les responsables de la SH et de la STH, l'octroi de l'augmentation individuelle de l'exercice 2019, 2022 et 2023 avec effet rétroactif, le versement du restant des rappels relatif à l'augmentation des indemnités (nourriture, nuisance, Itzin et ITP), le rappel de l'augmentation de la prime de femme au foyer et l'application des nouveaux barèmes du régime indemnitaire appliqué à la société mère Sonatrach. Des revendications, en somme, qui remontent à 2021, nous informent les membres de la section syndicale que nous avons rencontrés, hier, sur le lieu du rassemblement, à l'entrée du siège de la STH de Béjaïa. Un rassemblement qui a regroupé quelque 70 travailleurs de la filiale. Une heure de contestation avec une perspective de monter la grogne d'un cran prochainement. À cet effet, et afin de maintenir la pression, une demande de la section syndicale est déposée auprès de la direction locale, afin de tenir une assemblée générale des travailleurs dans le but d'arrêter les actions à mener pour faire aboutir leurs revendications dont les trois membres de la section syndicale estiment plus que légitimes.