Implacable est la traque enclenchée contre les malfrats en cavale. La dernière offensive lancée remonte à la fin de la semaine. «Jugés, condamnés par contumace et faisant l’objet de mandats d’arrêt par la justice,

six fugitifs viennent d’être arrêtés par les policiers des 17e et 19e sûretés urbaines, ces derniers ont été appuyés par leurs collègues de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran. «Les mis en cause seront présentés devant le parquet dès le parachèvement des formalités policières», a précisé la cellule de la communication et des relations extérieures de la sûreté de wilaya. Ces arrestations sont le fruit d’une offensive d’envergure opérée par les policiers des trois services, dans le cadre de la lutte contre toutes formes de criminalité. Cette opération a été sanctionnée par le lancement des procédures judiciaires à l’encontre de 11 autres individus arrêtés en possession de drogue, qui a été saisie systématiquement. Il s’agit de la saisie de deux plaques de 300 grammes de kif traités, de comprimés psychotropes (Prégabaline et Ecstasy), en plus de la confiscation d’une somme de 211500 dinars représentant les revenus du trafic de drogue. Lancée à la faveur des mauvaises tournures prises par ce phénomène, la traque des foyers de la criminalité se poursuit implacablement. Celle-ci est menée aussi bien dans la partie est qu’à l’ouest de la wilaya d’Oran. Il s’agit d’un front de bataille, engagé par l’ensemble des services de sécurité, gendarmes et policiers. Ce dispositif, très souvent combiné, a, récemment, été couronné par l’arrestation de 11 individus, ces derniers ayant été cités dans des faits liés au trafic de drogue. La même opération a été couronnée par l’arrestation de sept autres individus en fuite, ces derniers faisaient l’objet de recherches lancées contre eux par la justice. Les éléments de la Brigade mobile de la police judiciaire (Bmpj) de Bouamama ont, pour leur part, mis fin à la cavale de l’homme le plus recherché en Algérie, ce dernier est âgé à peine de 32 ans, faisant l’objet de 10 mandats d’arrêt lancés à son encontre. Le mis en cause est cité dans plusieurs affaires liées à la criminalité, pour lesquelles il a été jugé et condamné à différentes peines alors qu’il était en fuite. Cette arrestation est le fruit d’une opération de sécurisation opérée par lesdits policiers dans le quartier relevant de leur compétence. Ils ont été attirés par les mouvements suspects du suspect alors qu’il était à bord d’une voiture également douteuse. Ayant immobilisé ledit véhicule et son conducteur, les policiers sont passés à la fouille et sont tombés sur une quantité de kif traité, deux grammes de drogue dure, un tube destiné à l’inhalation de cette dernière, un permis de conduite falsifié et 10 plaques minéralogiques totalement trafiquées. Pour leur part, les éléments de la BRI près la sûreté de la wilaya, ont démantelé un réseau spécialisé dans le trafic international de drogue, composé de 13 personnes âgées entre 22 et 45 ans, dont une femme et le fournisseur principal. Cette offensive a abouti à la saisie d’une quantité de 4,1 kg de kif traité, d’une somme de 200000 dinars constituant les revenus, sept véhicules et 22 téléphones cellulaires, en plus du retrait de différentes armes blanches. «Ledit dispositif est toujours en vigueur», a-t-on fait savoir.