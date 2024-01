Six nouvelles nominations et deux transferts, suite à un mouvement «partiel» de la direction des oeuvres universitaires (DOU) Aïn El Bey de Constantine. Une procédure qui a été menée le 21 du mois courant touchant ainsi un certain nombre de directeurs de résidences universitaires qui ont été installés. Ainsi, Mohamed Lamine Bouchemal a été nommé directeur de la résidence universitaire Aïn El Bey-4 en remplacement de Salim Boukerboua, dont le mandat a pris fin, Hamza Bramki a été nommé à la tête de la direction de la résidence universitaire Aïn El Bey-5, en remplacement d'Amir Belbaâli. De plus, Bilal Meziane, qui était chargé de l'information et de la communication à la direction mère, a été nommé à la tête de la résidence universitaire n°7, succédant à Linda Rahal. Également, Iman Laouati a remplacé Mounia Bouhala en tant que directrice de la résidence universitaire n°13. Ismaïl Bouchefa a été transféré pour désormais superviser la gestion de la résidence universitaire n°9 à la place d'Adal Kadouche, au lieu de la résidence universitaire n°10, où Abd El Jalil Kadri a été nommé. Le directeur de la résidence universitaire n°3, Walid Naâmouni, a été transféré vers la résidence Aïn El Bey n°12, avec Hada Daradji qui vient lui succéder. En outre, Lilia Bsila a été nommée cheffe du département des ressources humaines de la DOU», a indiqué la cellule de communication et d'information de cette même structure.