Né à Tala Amara, un des vingt-deux villages qui constituent la commune de Tizi Rached, à Tizi Ouzou, Smaïl Yefsah est un journaliste qui a su capter l’intérêt du public dans une Algérie en mutation profonde. À l’époque où le métier qu’il exerçait le mettait en première ligne dans la guerre que menait les terroristes islamistes à la République, Smaïl se distinguait par la force de son verbe, la précision de ses questions et la véracité de son propos sur la profonde crise que traversait son pays. Autant de qualités qui permettaient au journaliste d’avoir l’oreille des Algériens.

Ce n’est pas donné aujourd’hui et ça ne l’était pas quelques années après les évènements d’octobre 1988. Journaliste à l’Entv, il doit cette clarté dans la diffusion de son message à sa licence en sciences politiques, mais aussi à son engagement politique pour tamazight. L’homme a profité de la brèche d’octobre 88 pour diffuser, juste un mois après, en novembre de la même année, un reportage quasiment uniquement en tamazight. Une première qui renvoyait au courage de ce journaliste qui a mis sa carrière dans la balance pour une cause qu’il pensait juste et n’avait pas tort de le penser.Dans l’intervalle, entre ce coup médiatique plutôt «fou» et le jour funeste de son assassinat, un matin du 18 octobre 1993, Smaïl Yefsah brillait à l’écran et contribuait largement à faire adopter l’Entv par les Algériens. «L’unique» ou «l’orpheline» comme la qualifiaient les Algériens prenait soudain la dimension d’un média lourd au sens propre du terme à l’ouverture du Journal télévisé. Les Algériens découvraient un jeune homme sûr, au verbe facile, à la culture politique bien établie qui servait l’info avec un naturel qui rendait le JT plaisant et informatif.

Cette belle carrière annoncée s’est donc arrêtée net, il y a trente ans. Yefsah allait sur ces trente et un an. Il venait de se marier trente-neuf jours plus tôt. Il fut assassiné en bas de chez lui par les ennemis de la République.

Les terroristes islamistes ont voulu éteindre une voix qui portait un message de paix, d’espoir et de modernité. L’Algérie n’oubliera pas ce talentueux journaliste. Une stèle commémorative érigée en 2011 sur le lieu de son assassinat, dans une cité à Bab Ezzouar, le rappellera au souvenir de tous. L’homme demeurera dans la mémoire des Algériens comme le premier journaliste assassiné par la horde barbare.