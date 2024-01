La Maison de la presse est juste devant la direction de la jeunesse et des sports. Il est 11h, en ce jeudi, jour de relaxe pour les professionnels de la presse. Quelques journalistes sont quand même là. Pour ces derniers, le travail ne s'arrête pas. L'Internet si. L'abonnement est arrivé à terme et la wilaya n'a pas payé la redevance. Nous avons rendez-vous avec Djillali Taïb pour parler de l'Organisation nationale des journalistes algériens (Unja), ce nouveau- né du paysage syndical de la presse.

L'Expression: Il n'est question ici que de la nouvelle association. Quelle mission lui avez-vous assignée en votre qualité de président?

Djillali Taïb: Les nouvelles technologies ont changé nos habitudes et notre vision du monde. L'Organisation nationale des journalistes et médias algériens est créée pour répondre aux nouveaux défis qui sont lancés aux jeunes d'aujourd'hui, qu'ils soient journalistes ou futurs entrepreneurs. Aux uns comme aux autres, notre association se soucie d'assurer une formation de qualité en lien avec le monde de demain.

Des mutants, des surhommes, comme un ordinateur capables de recevoir et de traiter des millions d'informations qui circulent par les différents canaux qui existent, le tout en un temps record?

Non, juste des hommes bien formés et bien informés, compétents dans leurs domaines respectifs, capables d'analyser une situation en temps réel et de fournir les réponses aux problèmes qu'elle pose. L'homme de demain n'est pas quelqu'un qui n'a pas droit à l'erreur, mais quelqu'un qui réduit au maximum la marge d'erreur dans ses calculs.

Comment comptez-vous vous y prendre pour atteindre de tels objectifs?

Nous allons dans un premier temps organiser une caravane. Nous devons toucher 20 wilayas pour le recrutement de 1 000 jeunes. Nous devons les prendre dans des universités et des centres de formation professionnelle. Les cours pendant le stage de formation seront assurés par des profs d'université. Le but est de créer suffisamment de liens entre le monde du travail et celui de l'information et de la communication pour que se réalise cette synergie capable de soulever des montagnes. Nous voulons que l'entrepreneur, bénéficiant de cette formation, n'ignore rien de se qui se passe dans le monde. Connaissant les marchés et les enjeux qu'ils représentent, l'entrepreneur pourra se montrer plus productif et plus compétitif. Ainsi, voyons-nous l'homme d'affaires et l'entrepreneur de demain. Un homme sûr de lui, évaluant les risques et n'en prenant jamais que de minimes et sans jamais mettre en danger son capital.

Un entrepreneur informé est donc un entrepreneur averti. Non seulement, il peut créer, dans ces conditions sa propre entreprise, mais il peut mieux la gérer. Mais qui prendra en charge les formateurs et les futurs stagiaires?

Nous y avons réfléchi. L'Organistion nationale des journalistes a placé cette caravane qui démarre du 1er au 29 février sous le patronage de cinq ministères: la Communication, la Formation professionnelle, la Jeunesse et les Sports, l'Environnement et les Énergies renouvelable et le Commerce, ainsi que celui du wali de Bouira. Pour les cours et les classes, nous n'aurons que l'embarras du choix, l'université offrant ses professeurs et les directions de la formation professionnelle ou d'autres structures les salles de cours.

Mais que gagne le journaliste, car si le jeune entrepreneur acquiert dans ces stages de formation de solides connaissances à l'intérieur du pays et en dehors, on ne voit pas très bien ce qu'il retire de tout cela.

Le monde bouge. L'entreprise a le choix entre s'adapter ou disparaître. Et elle disparaîtrait en restant figée à la même place. En visant l'excellence, en étant productive compétitive sur les marchés nationaux et les marchés mondiaux, elle a toutes les chances de sauver sa peau et d'être prospère. Le fin mot reste donc l'exportation, mais dans les meilleures conditions. C'est le rôle du journaliste de mettre le monde des affaires et de la finance sous le regard attentif de l'entrepreneur en perpétuelle formation. Mais comment pourrait-il accomplir une telle mission s'il a lui-même des lacunes dans ces deux domaines clés que sont l'information et la communication? C'est ce que nous appelons une nouvelle génération de journalistes qui tiennent à la fois du journaliste, de l'homme d'affaires et de l'entrepreneur, capable dans une simple chronique de rendre compte de tout ce qui se fait dans le monde en matière d'affaires. Nous ambitionnons de contribuer à l'émergence d'une telle race d'hommes, que, dans votre langage, vous appelez les mutants ou surhommes.