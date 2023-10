Il y avait marche et cette manifestation était dédiée, en signe de solidarité, à la Palestine occupée et à Ghaza sous les bombes et les missiles israéliens. Dès huit heures, alors que la sono, installée dans un coin, lançait des chants et des slogans de soutien au peuple palestinien martyrisé, par petits groupes portant les drapeaux algérien et palestinien, et des banderoles, des manifestants ont commencé à converger vers ce lieu. Ils exprimaient leur soutien total à la Palestine occupée et leur volonté de voir la création d'un État palestinien. Quelques slogans parmi les plus lapidaires, inscrits sur des banderoles ou des pancartes, ou tout simplement, débités à haute voix par dizaine, puis, au fur et à mesure que le temps passait, par centaine et par millier, ont retenu notre attention. Nous les reproduisons ici «‘'Stop au génocide''. ‘'Halte à l'agression sioniste» «Vive la Palestine''. ‘'La Palestine vaincra''».

Certains groupes étaient venus de loin, comme la zaouïa de Belamouri. Tous des jeunes étudiant le Coran, ils portaient la barbe, la gandoura et le drapeau palestinien. Ils ne parlaient pas, ne criaient pas, mais leurs yeux disaient l'horreur ressentie devant la barbarie que vit Ghaza en ce moment. Contrairement à eux, les autres groupes discutaient les derniers développements de la situation qui règne dans l'enclave, devenue une prison à ciel ouvert d'où pleuvent tous les jours missiles et bombes. Les bombardements qui ont visé à Ghaza une école et un hôpital, fCant 200 victimes-d'autres sources, non moins crédibles, disent cinq cents- ont été abondamment discutés et commentés. Et la température montait, montait, face à cette effroyable boucherie qui ne rencontrait dans l'opinion occidentale que silence et complicité parfaite avec l'agresseur.

Vers dix heures, enfin, les dizaines de carrés s'ébranlèrent, en ordre parfait, selon l'itinéraire tracé. Celui-ci passait par Harket, obliquait par l'Éotec, puis revenait par la cité Gouizi pour regagner la place publique, d'où la foule de manifestants est partie il y avait plus d'une heure.

Parvenue devant le siège de la daïra, derrière le siège de la wilaya et le lycée Mira, un nouveau mouvement s'était spontanément créé. Il était composé essentiellement de lycéens et de collégiens. Ils ne portaient ni drapeaux, ni banderoles, mais une écharpe autour du cou, aux couleurs algériennes et palestiniennes. Et leurs slogans étaient: «Le peuple, l'armée, avec toi, Palestine». «Vivre ou mourir pour toi».

Le dernier carré n'avait pas disparu à l'angle de la rue, qu'un troisième mouvement tout aussi spontané débouchait d'une autre rue et se joignait à lui. C'étaientt les élèves du primaire qui sortaent et qui, voyant la manifestation qui passait, couraient vers elle pour s'y fondre. Quand toute cette foule qui scandait les slogans d'une seule voix ferme fut de nouveau sur la place, il y avait à peine assez d'espace pour se tenir debout. Les plus jeunes avaient d'autorité pris possession des gradins en forme de fer à cheval et leurs slogans dominaient les discours officiels qui se relayaient au micro. «La victoire est certaine. La Palestine est agressée. Allah confondra l'agresseur. Nous sommes avec le peuple palestinien. Ensemble nous vaincrons.» Et ceci encore: «Nous donnerons une leçon de courage à Israël» Et les applaudissements fusaient de toutes parts. Il était onze heures et demie et la place grouillait toujours de monde et les slogans tournaient dans l'air, alors que l'ordre avait été donné de se disperser.