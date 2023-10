De grandioses marches populaires ont rassemblé, aujourd'hui, des centaines de milliers de citoyens à travers l'Algérie, dans une impressionnante démonstration de solidarité envers la Palestine. Cette mobilisation nationale sans précédent a été organisée en réponse à l'appel conjoint de partis politiques et d'organisations de la société civile. L'objectif : soutenir le peuple palestinien dans sa résistance contre l'agression sioniste brutale.Les marches, qui se sont déroulées simultanément dans l'ensemble du pays, ont été unis sous une seule bannière, celle de la solidarité avec la Palestine. Cette initiative a été déclenchée à la suite des horreurs du génocide et de la guerre d'extermination perpétrés par l'entité sioniste en Palestine. Elle reflète également l'engagement inébranlable de l'Algérie envers la cause palestinienne.Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile, qui ont conjointement signé l'"Appel pour la défense de la Palestine", ont lancé cet appel à la mobilisation. Mardi dernier, ces signataires ont convié le peuple algérien, quelle que soit son obédience politique, à participer à ces marches populaires en signe de soutien et de solidarité envers le peuple palestinien, victime de massacres atroces perpétrés par l'entité sioniste.Parmi les partis et organisations signataires figurent des noms bien connus de la scène politique et civile algérienne, notamment le Front de libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND), le Mouvement de la société pour la paix (MSP), le Front El-Moustakbal, le Mouvement El Bina, le Front des forces socialistes (FFS), la Voix du peuple, le Front national algérien (FNA), ainsi que l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), l'Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC), l'Organisation nationale des enfants de moudjahidine (ONEM), l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), l'Observatoire national de la société civile, les Scouts musulmans algériens (SMA), l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) et l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA).Ces marches historiques reflètent l'unité du peuple algérien dans son soutien à la Palestine et dans sa dénonciation de l'agression sioniste. Elles témoignent de la solidarité continue de l'Algérie envers la cause palestinienne et du rejet résolu de l'injustice et de la violence qui sévissent en Palestine.