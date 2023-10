Changement à la tête de Sonatrach. Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin, hier, aux fonctions de M. Toufik Hakkar à la tête du groupe national des hydrocarbures, Sonatrach, et nommé M. Rachid Hachichi comme nouveau PDG du groupe, a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines. Rachid Hachichi a eu déjà à diriger le groupe. Il était P-DG de Sonatrach entre avril et novembre 2019. Il s'agit donc d'un retour pour M. Hachichi. Un retour qui intervient dans un contexte marqué par les grandes ambitions de Sonatrach. Aussi bien à l'échelle nationale comme à l'international. Le groupe a signé, ces derniers mois, plusieurs accords et conventions avec des firmes étrangères. L ‘objectif du groupe est d'approvisionner le marché avec plus de 110 milliards de m3 au cours des cinq prochaines années, pour répondre à la fois aux besoins du marché national et de mettre des quantités supplémentaires sur le marché international. Les contrats signés récemment avec différents partenaires témoignent de l'attractivité de la loi 19-13 sur les hydrocarbures, ont affirmé des responsables du secteur. Ce qui traduit les efforts accomplis par l'Algérie pour améliorer le climat des affaires. Pour les observateurs du secteur de l'énergie, les contrats signés récemment avec les géants de l'énergie mondiale sont l'illustration de ce rôle clé que Sonatrach compte jouer sur l'échiquier international tout en couvrant la demande du marché local. Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé récemment que l'Algérie ambitionnait de devenir un pôle phare en matière de production d'énergie, faisant part des efforts déployés pour atteindre un «niveau important» dans la production d'énergie solaire et d'hydrogène vert. L'Algérie ambitionne de devenir un «pays fiable» dans la production et l'approvisionnement de l'énergie électrique, y compris l'énergie verte, à l'image de sa production et de l'approvisionnement en gaz naturel, a souligné M. Arkab. L'Algérie, «selon les confirmations de nos partenaires européens, est un pays fiable entermes de production de gaz naturel, et nous misons sur le même objectif pour ce qui est de l'électricité», a-t-il fait savoir. Il faut noter que Toufik Hakkar a assumé le poste de PDG de la société depuis le 6 février 2020 jusqu'à hier.