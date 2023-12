Sonatrach a 60 ans. Elle a vu le jour le 31 décembre 1963. Elle est la compagnie algérienne de recherche, d'exploitation, de transport par canalisation, de transformation et de commercialisation des hydrocarbures et de leurs dérivés. Elle excelle également dans de nombreux secteurs, tels que la génération électrique, les énergies nouvelles et renouvelables et le dessalement de l'eau de mer. Elle opère en Algérie mais aussi à travers le monde au gré des opportunités partout dans le monde avec à la clé des partenariats d'envergure qui atteste du statut international qu'elle s'est forgé au fil des ans.

Sonatrach est en effet la première entreprise du continent africain. Surnommée «la major africaine», elle est classée 12e parmi les compagnies pétrolières mondiales, 2e exportateur de GNL et de GPL et 3e exportateur de gaz naturel. Ses activités constituent environ 30% du PNB de l'Algérie. Créée au lendemain de l'indépendance. Six dates marqueront les sept premières années de sa jeune existence. 1964, lorsque sera lancée la construction du premier oléoduc algérien, d'une longueur de 805 km, il relie Haoud El Hamra à Arzew début de la grande aventure dans le gaz, en mettant en service le premier complexe de liquéfaction de gaz naturel d'une capacité de traitement de 1,8 milliard m3 de gaz par an. 1965 verra le lancement de la première campagne sismique de recherche d'hydrocarbures. En 1966, l'oléoduc OZ1, ouvrage d'une grande portée stratégique, est mis en service. Il permet d'augmenter les capacités de production et d'acheminement des hydrocarbures de près de 30%. Les missions de la Sonatrach, limitées à la gestion des pipelines et à la commercialisation, sont élargies à la recherche, à la production et à la transformation des hydrocarbures. Sonatrach devient la société nationale de recherche, production, transport, transformation et commercialisation des hydrocarbures et de leurs dérivés. En 1967, l'Algérie se lance dans un processus de nationalisation des activités de raffinage et de distribution, au terme duquel Sonatrach est à la tête de la distribution des produits pétroliers sur le marché national et inaugure la première station-service aux couleurs de l'entreprise. Première découverte de pétrole à El Borma (Hassi Messaoud Est). Sonatrach devient majoritaire (à plus de 50%) dans le transport terrestre des hydrocarbures en Algérie. Elle crée ses sociétés de services et détient le monopole dans la commercialisation du gaz. En 1968, elle multipliera ses découvertes de pétrole, et de gaz à Gassi EL Adem, au sud-est de Hassi Messaoud. En 1969, l'entreprise pétro-gazière débute les premières opérations d'exploitation pétrolière par ses propres moyens sur le champ d'El Borma. Cela sera cependant certainement la date du 24 février 1971 qui restera dans la mémoire collective. Neuf ans après l'accès à son indépendance, et moins de 8 ans après la création de Sonatrach, l'Algérie a décidé la nationalisation de ses hydrocarbures, de reprendre le contrôle de ses principales ressources naturelles. Une décision historique annoncée par l'ancien président défunt Houari Boumediene à partir de la Maison du peuple à Alger, siège de l`Union générale des travailleurs algériens (Ugta) qui célébrait ce jour-là son 15e anniversaire. Que de chemin parcouru depuis. Sonatrach enchaînera avec des contrats de premier plan, ces dernières années, notamment. Le 8 janvier 2020, elle signe un contrat de 3,7 milliards de dollars avec Tecnicas Reunidas et Samsung pour la réalisation d'une raffinerie de pétrole brut à conversion profonde d'une capacité de 5 millions de tonnes/an à Hassi Messaoud. Un mégacontrat sera conclu en juillet 2022 avec Eni, Total et l'américain Occidental. Le contrat de partage de production, d'une valeur de 4 milliards d'euros, porte sur 25 années. Le 9 juillet 2023, la compagnie pétro-gazière signera un partenariat avec TotalEnergies dans le but d'alimenter, notamment l'Europe et particulièrement la France en gaz. Elle pointe en tête des indices d'investissement en matière d'explorations pétrolière et gazière au niveau arabe, ces deux dernières années. 10 nouveaux gisements de pétrole et de gaz ont été découverts entre le 1er janvier et le 30 juin 2023. Sonatrach n'a pas fini de détonner...