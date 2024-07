La compagnie nationale Sonatrach, en partenariat avec la Direction générale des forêts (DGF), va lancer un projet pilote visant la plantation de 10 millions d'arbustes sur une superficie comprise entre 10.000 et 13.000 hectares, visant à réduire l'empreinte carbone, a annoncé lundi à Alger, Abdelkrim Ouamer, directeur central HSE (hygiène, sécurité et environnement) à Sonatrach. S'exprimant sur les ondes de la Radio nationale, Ouamer a expliqué que ce projet pilote s'inscrit dans le cadre de la stratégie climatique de Sonatrach, qui prévoit à terme la plantation de plus de 420 millions d'arbres sur 560.000 hectares, avec un budget estimé à un (1) milliard de dollars. Une étude de faisabilité sera conduite par la DGF pour identifier les essences d'arbres appropriées et sélectionner les sites de plantation au sein du domaine forestier national. Une partie de ce projet pilote sera intégrée au programme de relance du barrage vert, a précisé M. Ouamer. En soulignant l'engagement de Sonatrach dans la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements internati onaux de l'Algérie, Ouamer a indiqué que le projet de plantation de plus de 400 millions d'arbustes vise également à créer des emplois. Ce projet a une dimension environnementale, en visant à réduire les impacts des activités énergétiques sur l'environnement et à bénéficier des crédits carbone disponibles pour soutenir de telles initiatives, a-t-il ajouté. Il a, dans ce sens, soutenu que Sonatrach met en œuvre une "gouvernance climatique" basée sur des pratiques de gestion visant à minimiser l'impact de ses activités sur le climat et l'environnement. Parmi les mesures prises, Ouamer a mentionné les efforts pour réduire le torchage de gaz à 1 % d'ici 2030 par rapport au volume total de production des hydrocarbures.