Le P-DG du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, s'est entretenu avec la directrice générale de la société nigérienne d'électricité (Nigelec), Fati Abarchi et le secrétaire général de la société, Arzika Mahamadou, sur les moyens d'appui aux capacités de production de l'électricité au Niger. La séance de travail s'est déroulée mardi en visioconférence, en présence de nombre de cadres dirigeants du Groupe Sonelgaz, précise un communiqué du même groupe. Lors de cette séance, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du mémorandum d'entente signé entre la Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) et la société nigérienne d'électricité (Nigelec), «les moyens d'appui aux capacités de production de l'électricité au Niger ont été examinés, compte tenu des expériences et des capacités financières et humaines dont dispose Sonelgaz, notamment en matière de production d'électricité et de formation». Ces entretiens s'inscrivent conformément aux décisions arrêtées lors de rencontres organisées par Sonelgaz dans l'objectif de «développer des relations de partenariat extérieur, particulièrement notamment au niveau continental», indique-t-on.