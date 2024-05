La cérémonie de sortie de la huitième promotion des étudiants de l'Institut africain de l'eau, des énergies renouvelables et des changements climatiques à Tlemcen, au titre de l'année universitaire 2023-2024, a eu lieu hier. La cérémonie s'est déroulée en présence du recteur de l'université panafricaine, John Kolidiati, de son vice-président, Bolanle Akeredoluale, de représentants de l'Union africaine, du Conseil de l'université panafricaine et une délégation de professeurs argentins comme invités d'honneur. Cette promotion comprend 71 étudiants, dont neuf algériens, le reste provenant de 32 pays africains. Ils ont suivi des études de deux ans, sanctionnées par un master dans quatre spécialités: ingénierie de l'eau, politique de l'eau, ingénierie énergétique et politique énergétique. Ces étudiants ont mené des recherches scientifiques pour préparer des thèses de magister traitant des questions d'ingénierie et de gouvernance de l'eau, des énergies renouvelables et du changement climatique, en plus de stages effectués dans plus de 20 pays africains. Il a ajouté que les pouvoirs publics offrent toutes les facilités et conditions favorables pour assurer un bon séjour aux étudiants de l'institut de Tlemcen, ce qui a encouragé d'autres étudiants à déposer leurs dossiers pour étudier dans cet établissement, lors de la prochaine année universitaire. Cet institut a enregistré, depuis 2014 à l'université Aboubekr-Belkaid de Tlemcen, la sortie de plus de 400 étudiants de 45 pays africains. Cet établissement fait partie des cinq instituts créés par l'UA au niveau du continent. Les autres instituts sont répartis sur le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Egypte, et ce concernant les domaines des sciences spatiales, l'urbanisation de la ville, la gestion et l'énergie.