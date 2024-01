L'Ecole supérieure algérienne des affaire (Esaa) annonce la sortie d'une promotion d'étudiants samedi prochain. Plus de 300 lauréats, toutes spécialités confondues, seront honorés à la faveur de cet événement auquel sont conviés des invités de marque. Toute une journée sera ainsi consacrée à la célébration de la remise des diplômes aux différents groupes, répartis entre Licence, MBI et Exécutive MBI (Embi). Il faut dire que les docteurs, les professeurs et autres formateurs et experts auxquels est dévolue la mission de transmettre le savoir, veillent tout au long du cursus de formation à inculquer aux étudiants de l'Esaa les principes de l'art d'entreprendre, tout en collant à la réalité des métiers actuels. «Il s'agit d'adhérer à la vie professionnelle et d'accompagner les porteurs de projets», signale-t-on, par ailleurs, de source proche du corps professoral. Cette grande école forme, en effet, aux métiers de l'entreprise et de la finance. Elle dispense également un enseignement d'excellence en droit des affaires et en marketing, notamment digital et pharmaceutique... L'on évoque, en outre, des formations via des formats en vogue, comme la formation inter-entreprises, laquelle s'adresse à un, deux ou plusieurs salariés de plusieurs entreprises. Ces derniers peuvent ainsi bénéficier, en extra, de valeureuses connaissances et compétences nécessaires à leur profil. Fervent soutien de l'écosystème de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la création de valeur ajoutée, l'Esaa ne manquera pas, alors, de mettre en lumière, à l'occasion de cette sortie de la promotion, les réalisations académiques exceptionnelles de ses étudiants ainsi que la rétrospective de l'année 2023.