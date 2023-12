Le président de la République a réitéré, hier, le soutien de l'Algérie aux causes palestinienne et sahraouie, affirmant que «La voix de l'Algérie est désormais audible dans tous les fora internationaux. Aussi, nous continuerons de défendre vigoureusement les principes de notre Révolution de libération et nous n'abandonnerons jamais les États vulnérables», a affirmé le président de la République dans son discours à la Nation Le président Tebboune a réaffirmé que l'Algérie «se tient aux côtés de la Palestine, qu'elle ait tort ou raison», ajoutant que «notre position à l'égard de la cause palestinienne est claire et nous n'y renoncerons pas».

Pour ce qui est de la question du Sahara occidental, le président de la République a souligné qu'il s'agissait d' «une question de décolonisation», ce dossier «étant toujours inscrit au niveau de la Commission des Nations unies en charge de la décolonisation».

Le président Tebboune a, par-là même, adressé ses remerciements aux 184 pays ayant voté en faveur de l'accession de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent, estimant que «cette unanimité internationale fait honneur à l'Algérie, qui accomplira son rôle en faveur des pays africains et arabes et de tous les frères».