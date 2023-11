La lutte contre les différentes formes de criminalité, en particulier les gangs de quartiers, le trafic de drogue, la corruption, le blanchiment d'argent, l'octroi d'indus privilèges, la spéculation, les crimes financiers, l'agression des terres de l'État, les agressions des citoyens et le non- respect du Code de la route sont au centre des préoccupations du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi. Le ministre a, à cet égard appelé son staff à veiller à l'application de la politique pénale nationale dans la continuité des efforts fournis pour faire face à toutes ces formes de criminalité, et veiller au bon traitement des affaires dangereuses avec l'efficacité attendue, en conformité avec le strict respect des droits de l'homme et la garantie des conditions d'un procès équitable. Il intervenait à l'occasion de la tenue de la réunion annuelle avec les présidents des cours de justice et les procureurs généraux, les présidents des tribunaux administratifs d'appel et les commissaires d'État auprès de ces tribunaux, et les cadres de l'Administration centrale, au siège du ministère, à Alger. «Cette réunion annuelle visait à évaluer ce qui a été accompli au cours de l'année écoulée en ce qui concerne l'action judiciaire et s'enquérir du degré de la mise en oeuvre des grands axes des réformes de la justice, et de définir les objectifs souhaités pour la nouvelle année judiciaire, de manière à répondre aux aspirations des citoyens», a-t-il affirmé dans son allocution prononcée à l'occasion, en sa qualité de président de la réunion. Sur ce registre, il est évident de noter que l'activation de la machine judiciaire pour lutter contre la criminalité par la «force de la loi» a porté certains fruits. Aussi, après que les violences et les agressions eurent atteint un seuil plus qu'alarmant, on assiste ces derniers temps à un retour au calme, et ce depuis l'application de la loi antigangs de quartiers. Il y a eu certes, quelques affaires ici et là, comme celle de l'attaque d'un commissariat à Annaba, en mars dernier, qui n'est pas passé sans punition. La justice avait en effet frappé fort; 46 membres du gang qui sévissait dans la wilaya d'Annaba ont écopé de lourdes peines, allant jusqu'à 20 ans de prison ferme. De retour aux déclarations du ministre de la Justice, celui-ci a mis l'accent sur «la nécessité de poursuivre le travail pour restaurer la confiance des citoyens en la justice, en améliorant la qualité du service public judiciaire qui leur est offert». Poursuivant, Tabi a avoué qu'«il reste encore beaucoup à faire pour restaurer la confiance des citoyens en la justice et garantir la sécurité judiciaire à la société».

Cela avant de souligner la nécessité de «prêter une attention particulière à la moralisation de l'action judiciaire, garantir la qualité des jugements et des arrêtés rendus par les tribunaux et les cours, et veiller sur l'application des jugements et l'amélioration de la qualité du service public judiciaire rendu aux citoyens». Le garde des Sceaux n'a pas manqué l'occasion de mettre en évidence le ‘'rôle central‘' du Conseil supérieur de la magistrature, dont le renouvellement «donnera un nouvel élan à l'amélioration de la performance judiciaire à travers l'orientation, l'accompagnement et la lutte ferme contre les diverses violations et pratiques qui nuisent à la réputation de la justice», a-t-il déclaré. Le ministre de la Justice a également, indiqué que les nombreux objectifs et ateliers prévus, il y a plus de deux ans portaient sur «les thèmes qui concernent directement le citoyen dans sa relation avec la justice». Au sujet de l'action judiciaire, l'accent sera mis sur «l'évaluation des résultats réalisés en matière de résorption des cautions en suspens depuis des années et de gestion des saisies, outre le nettoyage des bases de données relatives aux décisions de justice, au recouvrement des amendes, aux dépenses du secteur de la justice, à la rationalisation de la gestion de l'action publique et des dépenses de la justice pénale», a déclaré le ministre. À ceux-là s'ajoutent «l'évaluation de l'action de la justice administrative, notamment après la reprise du travail des tribunaux administratifs d'appel avec présentation du bilan d'action des tribunaux commerciaux spécialisés, installés en janvier dernier». Sur la question de la numérisation du secteur, Tabi a indiqué «la promotion de l'appareil judiciaire et sa modernisation passe obligatoirement par la modernisation de l'action judiciaire et sa numérisation».