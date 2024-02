Le ministre de la Justice, Abderrachid Tabi a répondu, ce lundi après-midi, aux questions des députés sur les dispositions du projet de loi portant Code pénal. «L'édification juridique dans le domaine pénal ne sera complète qu'avec la promulgation du qprojet de loi portant Code de procédures pénales, qui a déjà atterri à l'APN», a souligné le ministre. «Le Code pénal s'articule avec les règles du Code de procédures pénales dont l'examen au niveau de la chambre basse a accusé un retard pour des raisons objectives», a-t-il poursuivi. «La totalité, sinon la majeure partie des questions soulevées lors du débat du projet de loi portant Code pénal trouvera réponse dans le Code de procédures pénales», a-t-il fait savoir. «Les deux codes en question constituent les deux piliers du droit pénal qui permettront de réaliser la sécurité juridique escomptée...», a-t-il soutenu. «Avec ce projet, nous adhérons pleinement aux efforts de la communauté internationale déployés pour lutter contre toutes formes de criminalité graves, notamment le crime organisé, le terrorisme, la corruption, crime économique, la cybercriminalité et l'intelligence avec l'étranger», a-t-il indiqué. «Le Code pénal en vigueur, hérité de la période coloniale, est devenu obsolète d'où sa réforme, n'en déplaise à certaines parties hostiles à cette révision..», a souligné le ministre qui s'est réjoui que «la majorité des députés ait salué le contenu dudit projet». «Sur un nombre de 53 enregistrés lors du premier jour, 43 intervenants ont salué les dispositions du projet de loi portant Code pénal», a-t-il appuyé. «Plusieurs dispositions sont introduites dans le texte sur instructions et orientation du président de la République, notamment le sujet relatif à la protection des gestionnaires pour assurer un climat favorable à l'investissement, la protection des éléments des services de sécurité lors de l'exercice de leur mission et la divulgation des informations à caractère secret liées à la défense, la sécurité et l'économie nationales...». «L'élaboration du projet portant Code pénal, qui a été entamé depuis 2020, et à laquelle ont participé plusieurs acteurs concernés, a pris 4 années», a-t-il rappelé. «Sur la totalité de plus de 8 00 articles, le nouveau texte comporte 105 articles amendés et 55 nouveaux articles...», a-t-il ajouté. «La protection des gestionnaires sera également introduite dans le code de procédures pénales, le Code du commerce, le Code des marchés publics...etc.», a-t-il souligné. Tabi a indiqué sur sa lancée que «personne ne pourra s'opposer à l'introduction de peines alternatives, dont le bracelet électronique dans le texte du projet de loi, notamment pour les personnes n'ayant pas d'antécédents judiciaires, l'amendement des dispositions relatives au travail d'intérêt général, la dépénalisation de l'acte de gestion, la criminalisation de nouveaux actes, dont la sorcellerie...».

Pour ce qui est de l'article 149 bis 24 portant sur l'usage de la force dans le cadre de la légitime défense par des éléments de la force de sécurité, pour riposter aux agressions commises à leur encontre ou sur autrui, le ministre l'a justifié par la hausse «inédite» des cas de violence contre des agents de la force publique lors de l'accomplissement de leurs missions». Tabi a fait également savoir que «le gouvernement s'attelait à l'élaboration d'un décret réglementaire pour l'utilisation des bodycams qui ont fait leurs preuves dans plusieurs États»..