À quatre longues années de la présidentielle française, Edouard Philippe, grisé par des sondages fictifs, hurle avec les loups et s'abîme dans des polémiques fatales. L'ancien Premier ministre, 2017-2020, semble décidé d'instaurer un rapport de force avec l'Algérie, entre l'ancien colonisateur et sa colonie de peuplement qui a causé la mort de plus de 5 millions de martyrs. Invité, il y a quelques jours, sur un plateau de la télévision France 2, le maire de la ville portuaire du Havre n'a pas mâché ses mots en conseillant aux autorités françaises d'user d' «un rapport de forces avec l'Algérie». Comme du déjà entendu, cette phrase a été empruntée à un ancien diplomate français à Alger, Xavier Driencourt, qui est loin de faire l'unanimité au Quai d'Orsay et qui ne rate aucune occasion pour afficher son animosité envers un pays qui l'a accueilli durant huit ans, soit deux mandats. Pour la troisième fois, en quelques mois, le maire de la ville portuaire du Havre profite de sa présence sur les plateaux de télévision pour s'en prendre à l'Algérie lui, qui décidément ne déroge pas à la règle de faire la courte échelle à l'extrême droite. Aux premières salves, on pensait qu'il s'agissait d'un coup de Com' pour faire sa rentrée politique. L'immigration algérienne étant le parfait bouc-émissaire des ambitions politiciennes en France, Édouard Philippe s' est engouffré dès le mois d'août dernier, prônant la remise en cause de l'accord migratoire signé entre la France et l'Algérie en 1968. Mais chemin faisant, il y a pris goût. Espérant se démarquer de la mêlée, il déboule avec fracas sur la scène politico-médiatique pour se retrouver à faire du Ciotti, qui lui-même fait du Le Pen. Édouard Philippe ressasse ses attaques contre l'Algérie jusqu'à soulever des interrogations sur les raisons de son obsession pour l'Algérie.

La réponse est toute simple: le candidat à la présidentielle française de 2027 cherche assurément à puiser dans le gisement électoral de l'extrême droite. Ainsi, en voie d'«extrémisation», Édouard Philippe emprunte dans sa communication les thèmes et le ton de cette même extrême droite qui le rapprochent du parti d'Éric Ciotti.

Ces sorties médiatiques où l'on casse du musulman et de l'immigré algérien, peuvent-elles effacer ses tristes taches de son passage à la tête du gouvernement? Au moins deux sont hélas indélébiles: la première est la grave crise des «gilets jaunes» qui s'est soldée par plusieurs mois de violences et destructions, en voulant imposer la taxe carbone et la limitation de vitesse à 80 km/h - avant de renoncer.

La seconde est le début chaotique de la gestion de la crise sanitaire de Covid-19 en particulier le psychodrame des masques au pays de Pasteur.

Mais M. Édouard Philippe a trouvé la parade pour rester dans le top médiatique. La technique consiste à mettre le focus sur des sujets clivants comme l'immigration et l'islam. La technique rapporte. Elle consiste à cocher des cases, c'est-à-dire à communiquer sur divers sujets avec l'objectif de s'attirer la sympathie de différentes couches de la population, quitte à tenter de lier l'inconciliable, voire de se contredire. Dans un entretien à l'hebdomadaire L'Express du 7 juin dernier, le maire du Havre a décidé d'ouvrir le feu contre l'immigration. «Il nous appartient en tant que nation de dire qui nous sommes et qui nous voulons accepter sur notre territoire», a-t-il lâché après avoir insisté sur la nécessité de revoirs les accords de 1968. Comme si ces accords étaient un remède miracle qui allait solutionner tous les problèmes de la République française. C'est donc ça le programme d'un présidentiable en France qui prétend incarner l'après-Macron? Le maire du Havre semble réellement grisé par les sondages qui lui offrent cette fallacieuse étiquette de favori quatre ans avant l'échéance. Édouard Philippe a-t-il la mémoire courte ou veut-il tromper son monde? Alain Juppé, son mentor, qui était candidat à la présidentielle de 2017, occupait le haut du tableau des candidats favoris pendant deux ans avant d'être complètement balayé à la primaire des Républicains en fin d'année 2016 par François Fillon.

Avec un pareil capital, l'avenir politique de M. Édouard Philippe s'annonce en pointillés. Ne devrait-il pas se taire définitivement et se consacrer au jumelage de sa ville avec la ville Tanger et apprécier les saveurs du Tadjin que lui sert sa complice Rachida Dati. On ne parle pas la bouche pleine.