Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), Amar Takdjout, est revenu à nouveau sur l'événement central en rapport avec la Journée internationale des travailleurs (le 1er Mai) et le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a été adressé aux travailleurs algériens à cette occasion. Idem pour le Conseil du renouveau économique algérien (Créa) qui a salué «l'impact des réformes économiques engagées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune», assène-t-on.

Le SG de l'Ugta a rappelé les réalisations qui ont été concrétisées durant ces dernières années en Algérie, sur le plan économique et social. Dans ce sens, le premier responsable de l'Ugta a souligné que «ces réalisations et ces acquis sont sans précédent dans l'histoire du pays, eu égard aux circonstances difficiles qu'a connues l'Algérie avant fin 2019 et aux répercussions de la pandémie de Covid-19 ayant paralysé l'économie mondiale. Les chiffres et les statistiques enregistrés traduisent le bilan positif réalisé dans plusieurs domaines, notamment socio-économique.

Les travailleurs et les entreprises économiques se sont taillés la part du lion dans ces réalisations saluées par les forces nationales, les institutions et les organismes internationaux», a mentionné le responsable de la Centrale syndicale, Amar Takdjout.

Celui-ci a salué le travail déployé par le président Tebboune dans la perspective d'améliorer la situation économique et sociale du pays et les conditions des travailleurs, et les couches les plus larges de la société.

À ce propos, le SG de l'Ugta a indiqué que «le président de la République a obtenu des acquis socioéconomiques importants, tels que les augmentations des salaires, la revalorisation du Salaire national minimum garanti (Snmg), et l'instauration de l'allocation chômage, outre la prolongation de la durée de repos consacré aux deux fêtes de l'Aïd El Fitr et l'Aïd El Adha, le soutien aux entreprises économiques, la réduction de la facture d'importation, le soutien à la production nationale et l'augmentation de la part des exportations hors hydrocarbures à sept milliards de dollars», a-t-il déclaré.

Rappelons aussi les engagements pris par le président de la République.

Amar Takdjout a expliqué que ces réalisations n'ont pas été l'aboutissement des revendications syndicales mais surtout une démarche sérieuse et engagée du Président; dans ce registre, le SG de l'Ugta a précisé que «ces réalisations sont le fruit des décisions et des lois mises en place par le président de la République, n'ont jamais été des revendications syndicales mais sont intervenues, soit en concrétisation de ses engagements électoraux pris devant le peuple, ou suite à des initiatives qu'il avait prises personnellement», a-t-il rappelé.

Le secrétaire général de l'Ugta a salué l'orientation adoptée par le président de la République qui, selon lui, est en osmose avec les principes de la création de l'Ugta en 1956 et le Mouvement de libération nationale.

À ce titre, Amar Takdjout a souligné que «cette orientation du président de la République est en phase avec les principes et les objectifs pour lesquels l'Ugta a été créée en 1956 pendant la révolution, notamment en ce qui concerne la préservation du caractère social de l'État et le non-recours à l'endettement extérieur, tout en préservant la classe moyenne et en assurant une distribution équitable des richesses sur l'ensemble des régions du pays et toutes les catégories du peuple», a-t-il insinué.

Dans le même sillage, le président de Créa, Kamel Moula, a souligné: «Nous sommes impressionnés par la cohérence profonde qui irrigue l'ensemble du discours du président de la République, tout autant que l'approche méthodique et réfléchie qui en est au coeur, ce qui se reflète aujourd'hui parfaitement dans la concordance parfaite avec la parole et les actes, ainsi qu'avec l'engagement et les résultats concrets sur le terrain», a-t-il indiqué.