La compagnie aérienne nationale,Tassili Airlines, lancera à compter du 14 décembre prochain une nouvelle desserte reliant Alger à In Salah et Tamanrasset, à raison de deux vols par semaine, a-t-elle annoncé, aujourd’hui, dans un communiqué.« Tassili Airlines, compagnie aérienne nationale, étend son réseau de transport régulier domestique, par la mise en place d’une nouvelle liaison bihebdomadaire, reliant Alger à In Salah et Tamanrasset en aller-retour et ce, chaque Lundi et jeudi à compter du 14 décembre 2023 », explique la même source, précisant que « cette ligne a été mise en place afin de garantir un service d’utilité publique supplémentaire, au profit de la collectivité nationale » S'agissant du programme des vols, le départ est prévu chaque lundi à 14h à partir d'Alger vers In Salah (arrivée à 16h30), puis Ain Salah vers Tamanrasset à 17h00 (arrivée à 18h30). Quant au retour, il est prévu mardi de Tamanrasset vers In Salah à 07h30 (arrivée à 9h), puis In salah-Alger à 9h30 (arrivée à midi). Pour les vols opérés jeudi, le départ d'Alger vers In Salah est programmé à 14h (arrivée à 16h30), puis Ain Salah vers Tamanrasset à 17h00 (arrivée à 18h30). Le retour est prévu les vendredis de Tamanrasset vers In Salah à 07h30 (arrivée à 9h), puis In salah-Alger à 9h30 (arrivée à midi). Tassili Airlines s'est félicitée, par ailleurs, du renforcement « significatif » de son transport domestique régulier durant l’année 2023, rappelant la mise en place d’une rotation bihebdomadaire desservant la wilaya de Bechar chaque dimanche et mercredi depuis le 5 Juillet dernier, ainsi que le programme de vols desservant la wilaya d’Oued Souf, qui s’est consolidé par la mise en place d’une rotation supplémentaire, opérée chaque dimanche. Tassili Airlines filiale du Groupe Sonatrach, est une compagnie aérienne nationale, spécialisée dans le transport des professionnels des hydrocarbures, ainsi que le transport grand public domestique et international.