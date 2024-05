Le chef de l'État a mis, hier, à profit la tribune de l'OCI, pour pointer d'un doigt accusateur les crimes sionistes contre les Palestiniens. Le président Tebboune n'a pas ménagé une nouvelle fois l'ONU et son Conseil de sécurité incapable de faire appliquer ses résolutions. Aussi bien celle portant sur le cessez-le-feu que celle portant sur l'acheminement des aides humanitaires pour les populations qui subissent les bombardements des forces de l'occupation depuis le mois d'octobre dernier. Dans son allocution en Gambie au 15e Sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), lue par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, le président Tebboune a accusé également la communauté internationale de complicité devant la gravité de ce qui se passe à Ghaza.

«Le peuple palestinien, notamment dans la bande de Ghaza, subit depuis plus de 6 mois une véritable oeuvre d'extermination menée par l'occupant sioniste au vu et au su de tout le monde sans que personne ne lève le petit doigt», a affirmé Abdelmadjid Tebboune. Sur sa lancée, il dira qu'en plus des bombardements, les forces d'occupation obstruent l'arrivée des aides humanitaires pour les Palestiniens. Une raison massue pour le chef de l'État d'accuser les institutions internationales de laisser en rase campagne la légalité internationale, y compris la déclaration universelle des droits de l'homme, devant la barbarie sioniste. «Ce qui se passe actuellement en Palestine n'est pas seulement une rupture du droit international ou l'effondrement de l'ordre mondial. C'est plutôt une atteinte à la légalité internationale et au principe des droits de l'homme», a ajouté Abdelmadjid Tebboune. Les travaux du 15e Sommet de l'OCI ont débuté, hier, dans la capitale gambienne, Banjul, avec la participation de représentants des 57 États membres de cette organisation. À l'ordre du jour de ce sommet figure l'examen des questions politiques du monde islamique, principalement la question palestinienne ainsi que des questions économiques, humanitaires et sociales et celles liées au rejet du discours de la haine et de l'islamophobie, et à la promotion du dialogue entre les civilisations. L'Arabie saoudite qui préside l'OCI, cédera, au terme de ce Sommet, sa place à la Gambie qui assurera la présidence de l'Organisation pour une durée de trois ans. Au premier jour de ce sommet, Nadir Larbaoui a eu des discussions avec le président du Sénégal. Comme il s'est entretenu avec le secrétaire général de l'OCI. Nous reviendrons avec plus de détails dans notre édition de demain.