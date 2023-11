Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé, aujourd'hui à Alger, tous les hommes libres du monde et les juristes arabes à intenter une action judiciaire devant la Cour pénale internationale (CPI) contre l'entité sioniste qui commet des massacres contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza.Dans une allocution lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2023-2024, le président de la République a appelé "tous les hommes libres du monde, les juristes arabes et les instances et organisations internationales à intenter une action judiciaire devant la CPI et les organisations internationales de défense des droits de l'homme", contre les violations de l'entité sioniste, soulignant que cette démarche "est l'unique moyen de mettre fin à des décennies d'impunité pour les crimes commis contre les Palestiniens"."Une poursuite internationale efficace demeure le seul refuge pour les frères palestiniens en vue de réaliser la justice internationale et recouvrer leurs droits légitimes à l'établissement de leur Etat indépendant, avec Al-Qods comme capitale", a estimé le Président Tebboune.Le Président de la République a, dans le même cadre, fustigé "le silence de la communauté internationale face aux massacres quotidiens perpétrés contre le peuple palestinien assiégé, en flagrante violation des règles du droit international humanitaire", soulignant que ces massacres constituent "un génocide contre un peuple occupé"."Où est la Justice dans le monde. Où est le droit des peuples opprimés et à leur tête le droit du peuple palestinien ?", s'est-il interrogé.Il a affirmé, dans ce contexte, que "toutes les valeurs humaines, morales, religieuses et juridiques se sont effondrées en Palestine occupée devant les massacres barbares auxquels assiste le monde aujourd'hui", des massacres perpétrés par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien frère "face à un silence mondial assourdissant".