Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, aujourd’hui, au Palais du peuple à Alger, une cérémonie en l'honneur des athlètes algériens médaillés qui se sont distingués ces derniers mois. Il s’agit d’abord de ceux aux besoins spécifiques qui ont honoré les couleurs nationales lors de leur participation dans différentes joutes internationales. Les joueurs de l’Equipe nationale de football ( U17), récents vainqueurs de la Coupe arabe de football, ont aussi été honorés. Tout comme les médaillés des Jeux de la solidarité islamique qui se sont déroulés le mois d’août dernier à Konya (Turquie). La cérémonie a eu lieu en présence du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, du général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), des membres du gouvernement, ainsi que des responsables sportifs. A cette occasion, le président de la République a remis des attestations de reconnaissance et une récompense financière aux athlètes. De leur côté, les athlètes ont offert au président Tebboune, un maillot dédicacé par l'ensemble des sportifs, et floqué « Algeria ». Cette cérémonie, en l'honneur des athlètes algériens, entre dans le cadre de la politique du président Tebboune visant à promouvoir et à encourager l'émergence du sport d'élite national.