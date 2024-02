Bouchées doubles pour la réussite de l'évènement. Le président Tebboune a mis en avant la détermination de l'Algérie à réussir l'organisation du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf), qu'elle abritera du 29 février au 2 mars prochain. Dans un message de bienvenue sur le site électronique dédié au 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Gecf, lancé hier, Abdelmadjid Tebboune a mis en avant «l'importance de la coopération et de la solidarité» dans le cadre de ce Forum. Il a souligné que la préservation de cette ressource précieuse et son exploitation est une responsabilité partagée qui doit reposer sur une compréhension mutuelle des exigences de l'équilibre des intérêts et du partage des avantages.

Le chef de l'État a relevé que la session d'Alger se tient dans un contexte où le gaz naturel est «de plus en plus sollicité en tant que source d'énergie cruciale pour le développement socio-économique, étant l'une des principales sources d'énergie alternatives, propres et respectueuses de l'environnement».

Abdelmadjid Tebboune a exprimé ses «sincères remerciements» à l'Émir de l'État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour «sa présidence réussie» de la session précédente et sa gestion de ses exigences avec l'efficacité requise». Il a salué également les efforts du secrétaire général du Forum et de tous ceux qui ont contribué à la préparation des travaux du Sommet.

La cérémonie du lancement officiel du site Web du sommet du Gecf a été présidée par trois ministres. Il s'agit des ministres de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, et de la Communication, Mohamed Laagab. La cérémonie a été marquée par la présence du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd et du secrétaire général du Gecf, Mohamed Hamal. Mohamed Laagab est, par ailleurs, intervenu à l'université de Boumerdès, qui a abrité une session de formation de journalistes en perspective de cet évènement. Il a souligné le «besoin de notre pays d'avoir des journalistes spécialisés dans le domaine du gaz, au vu de son importance pour l'économie nationale». Ce stage de formation vise à doter le journaliste d'outils et de connaissances qui lui permettront d'aborder les variables du marché du gaz, au niveau mondial, notamment tout en assimilant et analysant les concepts du domaine, et pour leur permettre ainsi d'influer sur la prise de décision dans ce secteur, a expliqué Laagab. Cette formation est un «point de départ pour consolider les acquis et les connaissances nécessaires pour un bon et efficient traitement des questions sensibles et cruciales», du secteur du gaz et du pétrole, a ajouté le ministre. Il a rappelé, en outre, que la nouvelle loi relative à la presse écrite «accorde au journaliste le droit à la formation». Organisée par le ministère de la Communication en coordination avec l'université de Boumerdès, cette session de formation se poursuivra, durant trois jours avec la participation de près de 300 journalistes des secteurs public et privé, et un encadrement assuré par des experts et spécialistes du domaine de l'énergie. Le programme de ce stage vise, notamment à informer les journalistes sur le Forum et ses relations avec d'autres organisations, ainsi que sur le rôle pionnier de l'Algérie dans ce forum, au plan mondial, et en tant qu'important producteur de gaz voué à un avenir prometteur dans le domaine, indique-t-on. La formation touche divers axes: le rôle du pétrole et du gaz dans l'économie nationale, la concurrence mondiale sur le gaz et le pétrole et son impact sur les relations internationales, et les indicateurs de l'importance du gaz naturel aux plans géo-économique et politique, ainsi que la sécurité énergétique et ses enjeux dans les relations internationales.