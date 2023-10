Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a entamé, dimanche, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Djelfa durant laquelle il procèdera à l'inauguration et à l'inspection de plusieurs projets de développement d'envergure. Le président de la République procèdera d'abord à l'inauguration de la gare ferroviaire sise au chef-lieu de la wilaya, s'inscrivant dans le cadre du projet de la ligne ferroviaire Boughezoul-Laghouat, inspectera les différentes structures de cette importante infrastructure et écoutera un exposé exhaustif sur le projet à même d'insuffler une nouvelle dynamique aux efforts de développement dans la région. Le président Tebboune donnera, ensuite, le coup d'envoi de l'opération de boisement de près de 400.000 ha au titre du projet de relance du barrage vert, avant d'écouter des explications sur l'opération. La troisième étape de la visite d'inspection du président de la République concernera l'inauguration du centre anti-cancer, réalisé en juillet dernier, avant le délai fixé au mois de mars 2024. A cet effet, le président de la République visitera les différents services de cette structure hospitalière spécialisée, dotée d'équipements médicaux modernes et de structures nécessaires pour une bonne prise en charge des malades avec la couverture de toutes les régions avoisinantes. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, la wilaya sera dotée de sa première faculté de médecine d'une capacité de près de 100 places pédagogiques. Après l'inauguration de la structure universitaire, le président de la République écoutera des exposés sur le programme complémentaire de développement dédié à la wilaya et son plan de développement. A cette occasion, Tebboune aura une rencontre avec les représentants de la société civile pour écouter leurs préoccupations, propositions et aspirations concernant plusieurs secteurs.