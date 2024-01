Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi à Alger, le ministre congolais des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais à l'étranger, Jean-Claude Gakosso, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé, ce jour, une audience au ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais à l'étranger, Jean-Claude Gakosso", lit-on dans le communiqué. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, et du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounès Magramane.