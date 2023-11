Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en place une instance nationale présidée par l'oncologue, Adda Bounedjar, en compagnie d'une équipe de spécialistes du domaine, et qui sera chargée d'arrêter les éléments de l'initiative nationale de prévention et de lutte contre le cancer, dans le cadre de la concrétisation de ses engagements de protection et de la promotion de la santé des citoyens, et de les mettre à exécution sans délais."Nous savons décidé de la mise en place d'une instance nationale placée sous la présidence du Professeur Adda Bounedjar, spécialiste en oncologie, accompagné d'une équipe de spécialistes du même domaine", a affirmé le Président Tebboune dans un message adressé, jeudi, aux participants au 22e Congrès de l'Association médicale arabe contre le cancer (AMAAC) et au 15e Congrès d'oncologie, tenus au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger), et lu en son nom par le Conseiller auprès de la Présidence de la République, Mohamed Seghir Saâdaoui."L'instance sera placée sous la supervision des services de la Présidence de la République et en coordination permanente avec les ministères de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, du Travail et de la Sécurité sociale, du Commerce, de l'Environnement et de l'Education nationale, ainsi qu'avec tous les autres secteurs concernés", a-t-il ajouté."Nous avons chargé cette instance d'arrêter les éléments de l'initiative nationale de prévention et de lutte contre le cancer, de les mettre à exécution sans délais, et de former tous les sous-comités indispensables à la réalisation des objectifs tracés", a ajouté le Président Tebboune.Pour le président de la République, "cette instance est appelée à soumettre des rapports diligents et périodiques sur les résultats réalisés sur le terrain et leur impact sur la modernisation du système national de santé et l'amélioration de la prise en charge des cancéreux au niveau national", d'autant que "toutes les mesures à même de remédier à tout dysfonctionnement urgent, seront prises sur la base de ces données"Nous avons chargé cette instance d'arrêter les éléments de l'initiative nationale de prévention et de lutte contre le cancer, de les mettre à exécution sans délais, et de former tous les sous-comités indispensables à la réalisation des objectifs tracés", a ajouté le Président Tebboune.Pour le président de la République, "cette instance est appelée à soumettre des rapports diligents et périodiques sur les résultats réalisés sur le terrain et leur impact sur la modernisation du système national de santé et l'amélioration de la prise en charge des cancéreux au niveau national", d'autant que "toutes les mesures à même de remédier à tout dysfonctionnement urgent, seront prises sur la base de ces données".".