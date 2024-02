Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris, mercredi, la présidence du Forum des chefs d'Etat et de Gouvernement du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP). Lors d'une réunion tenue via visioconférence, le président de la République a pris la présidence tournante du Forum du MAEP, succédant au président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio. A cette occasion, le président de la République a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en avant les valeurs, les principes et les objectifs de ce mécanisme africain, qui représente un espace de dialogue et d'échange de vues, d'idées et d'analyses pour trouver des solutions aux défis qui se posent aux pays du continent.