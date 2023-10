Le Président de la République, Commandant suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé ses plus profondes condoléances à la famille du regretté Général de à la retraite, Hocine Benhadid. Le Général Benhadid, une figure marquante de l'histoire de l'Algérie, s'est éteint ce 1er octobre 2023 à l'âge vénérable de 79 ans, laissant derrière lui un héritage indélébile.Ancien membre de l'Armée de Libération Nationale (ALN), le Général Hocine Benhadid a consacré sa vie à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Mais le Général Benhadid ne s'est pas contenté de sa contribution à la lutte pour l'indépendance. Il est également devenu l'une des voix les plus fortes de l'opposition au régime de feu Abdelaziz Bouteflika. Son engagement en faveur de la démocratie et de la justice sociale l'a placé au premier plan des critiques du gouvernement, où il a continué à se battre pour les droits et les libertés du peuple algérien.