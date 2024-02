Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présenté, aujourd'hui, ses sincères condoléances suite au décès en martyrs des membres de l'équipage d'un hélicoptère militaire relevant de la Base aérienne d'Ouargla dans un crash survenu, mercredi soir, près de l'aéroport d'El-Menia, indique un communiqué de la Présidence de la République."Suite au crash d'un hélicoptère militaire relevant de la Base aérienne d'Ouargla, mercredi soir, près de l'aéroport d'El-Menia, qui a entraîné le décès en martyrs du Colonel Amara Reda, du Lieutenant-colonel Djalal Yacine et du Sergent contractuel Belgherbi Mohamed, le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présente ses sincères condoléances aux familles des martyrs et à l'ensemble des membres de l'Armée nationale populaire (ANP), les assurant de sa profonde compassion, et priant Allah Tout-Puissant d'entourer les martyrs de Sa sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis", lit-on dans le communiqué.