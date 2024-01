Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, au stade du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (Crepesm) « Chahid Messaoud Boudjeriou » à Ben Aknoun (Alger), la cérémonie de la finale de la 51e édition de la coupe militaire d’Algérie de football entre les équipes des forces terrestres et de la 1ère Région militaire.

Le Président a été accueilli à la tribune officielle du stade du Crepesm par le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) et le Premier ministre, Nadir Larbaoui.

À son arrivée, hier après-midi au Crepesm, le président de la République a été accueilli, par le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, où il a écouté l’Hymne national et passé en revue un détachement de différentes forces militaires de l’ANP qui lui ont rendu les honneurs.

Il a, par la suite, salué le général d’armée, commandant de la Garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants des Forces armées et de la Gendarmerie nationale (GN), le commandant de la 1ère Région militaire, le chef du département emploi-préparation de l’état- major de l’ANP, ainsi que le chef de service des sports militaires.

Le Président a suivi, par la suite, au salon d’honneur du complexe sportif, en présence de membres du gouvernement, de conseillers à la présidence de la République, ainsi que des directeurs et chefs des services centraux du MDN et de l’état-major de l’ANP, un exposé exhaustif sur les sports militaires, présenté par le général, chef du département emploi-préparation de l’état-major de l’ANP.

Le président Tebboune a également suivi avec l’assistance, un court-métrage sur le Centre et les résultats des sportifs militaires qui se sont distingués, cette saison sportive, réalisé par la direction de l’information et de la communication.