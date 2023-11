Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, aujourd'hui, au Palais du Peuple à Alger, la commémoration du 69e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.La commémoration s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du Gouvernement, ainsi que de moudjahidine et de personnalités nationales et politiques. Auparavant, le Président de la République s'était recueilli, au sanctuaire des martyrs, à la mémoire des martyrs de la Glorieuse guerre de libération nationale et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs de la Révolution.Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, avait également inauguré l'hôpital spécialisé "mère et enfant de l'Armée" à Beni Messous à Alger.Le Président Tebboune était accompagné, lors de l'inauguration de cet hôpital, par le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, et du ministre de la Santé, M. Abdelhak Saïhi.