Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, aujourd'hui, au Palais des Nations, à Alger, l'ouverture de la session extraordinaire des deux chambres du Parlement.Des versets du Saint Coran ont été récités et l'hymne national a été exécuté à l'ouverture de la session, tenue en présence du président du Conseil de nation, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du Premier ministre, Nadir Larbaoui, du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, du Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, du directeur de Cabinet par intérim à laPrésidence de la République, Boualem Boualem, ainsi que de hauts responsables de l'Etat et des membres du gouvernement.Cette session extraordinaire se tient conformément au décret présidentiel numéro 23-462 du 19 décembre 2023 portant convocation du Parlement en ses deux chambres réunies.L'ordre du jour de la session extraordinaire comporte l'ouverture de la session et le discours du Président de la République. Cette session sera clôturée après épuisement de l'ordre du jour précité.