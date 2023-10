Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside, aujourd’hui, une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi relatif à la lutte contre le faux et l'usage de faux, ainsi qu'à des exposés concernant plusieurs secteurs, indique un communiqué de la Présidence de la République. « Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune préside, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi relatif à la lutte contre le faux et l'usage de faux, ainsi qu'à des exposés, dont l'approvisionnement et la distribution des produits de large consommation, l'évaluation de la rentrée scolaire et universitaire, et la formation et la recherche scientifique dans le domaine de d'hydrogène vert », lit-on dans le communiqué.