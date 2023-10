Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside, aujourd'hui, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen du projet de loi de finance pour l'exercice 2024 et d'exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué de la Présidence de la République."Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2024 et d'exposés relatifs aux secteurs de l'Intérieur, de l'Enseignement supérieur, de l'Agriculture, de la Poste et des Télécommunications et des Travaux publics", lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République.