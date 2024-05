Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside, aujourd'hui, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif aux assurances et à des exposés se rapportant à plusieurs secteurs, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif aux assurances et à des exposés, notamment sur le financement des start-up, le suivi de l'état d'avancement des projets de ligne ferroviaire minière Béchar-Tindouf-Gara Djebilet et de la ligne Bled El Hadba-Oued Kebrit-Port de Annaba, l'état d'avancement des projets de réalisation de silos de stockage de céréales, les préparatifs de la saison estivale et les dispositions d'accueil de notre communauté établie à l'étranger", lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République.