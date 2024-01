Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, aujourd'hui, le soutien de l'Algérie au Soudan pour surmonter la conjoncture difficile et faire face aux forces du mal qui le ciblent.Dans une déclaration conjointe à la presse avec le président du Conseil de souveraineté de l'Etat du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan Abdel Rahmane, à l'issue de leurs entretiens au siège de la Présidence de la République, le Président Tebboune a affirmé que l'Algérie "se tient aux côtés du Soudan pour surmonter la conjoncture difficile et faire face aux forces du mal qui le ciblent", saluant par la même "les relations séculaires" qui unissent les deux pays frères.A cette occasion, le Président Tebboune a salué la position du Soudan, "qui soutient l'Algérie en sa qualité de membre du Conseil de sécurité de l'ONU", soulignant, dans ce sens, "la convergence de vues entre les deux pays autour de nombreuses questions régionales et internationales".Pour sa part, le président du Conseil de souveraineté de l'Etat du Soudan a affirmé que son pays faisait face à "une conspiration ourdie de connivence avec des parties régionales et internationales", exprimant sa satisfaction "de savoir l'Algérie présente à toute table de débat ou de négociations arabe ou régionale".L'Algérie "a toujours soutenu le Soudan" et le peuple algérien "est connu pour son nationalisme et sa défense des causes justes", a ajouté le général al-Burhan qui a relevé "la convergence de vues avec l'Algérie sur de nombreuses questions de l'heure".