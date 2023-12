Activités présidentielles Tebboune reçoit l'Imam de la Confrérie Kountiya de la République du Mali

La rencontre s'est déroulée en présence du Directeur de cabinet par intérim à la Présidence de la République, Boualem Boualem, du Directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, le général-major Djebbar M'henna et du Conseiller du Président de la République, chargé des Affaires religieuses, des zaouias et des Ecoles coraniques, Mohamed Hassouni.