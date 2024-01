Le président de la République, reçoit le ministre mauritanien des Affaires étrangères Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, indique un communiqué de la Présidence de la République.Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Salem Ould Merzoug a souligné la profondeur des relations "séculaires", établies sur la base des liens de "sang et de l'histoire" qui unissent l'Algérie et la Mauritanie.Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Merzoug a précisé que cette rencontre "a permis de saluer les relations bilatérales séculaires, établies sur la base des liens de sang et de l'histoire entre les deux peuples frères".Le ministre mauritanien a indiqué avoir "transmis les salutations de son frère, le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani" au Président Tebboune qui l'a chargé de transmettre, également, "ses salutations à son frères le Président mauritanien". Merzoug a ajouté que le président de la République l'a assuré de "la détermination du peuple et du Gouvernement algériens, à faire progresser les relations de coopération bilatérales entre les deux pays frères".L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, et du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounès Magramane.