Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, aujourd'hui à Alger, le vice-chancelier d'Allemagne et ministre fédéral de l'Economie et du Climat, Robert Habeck, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a ajouté la même source.