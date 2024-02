Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, aujourd’hui, les lettres de créances des nouveaux ambassadeurs du Mexique, d'Italie et de Serbie auprès de l'Algérie, indique un communiqué de la Présidence de la République « Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, les lettres de créances des ambassadeurs suivants : - Son excellence Monsieur José Ignacio Madrazo Bolivar, en sa qualité d'ambassadeur des Etats-Unis mexicains, - Son excellence Monsieur Alberto Cutillo, en sa qualité d'ambassadeur de la République italienne, - Son excellence Mme Ana Petkovic, en sa qualité d'ambassadrice de la République de Serbie », lit-on dans le communiqué. « La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf », selon la même source.