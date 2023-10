Le président de la République accorde une importance capitale à la société civile, la considérant comme le moteur essentiel du développement national. C'est dans ce sens qu'il a présidé, hier, après-midi, une rencontre avec des représentants de la société civile à Djelfa, et ce, dans le cadre de la visite de travail et d'inspection qu'il effectue dans cette wilaya. Le président Tebboune a décidé d'achever sa visite dans la wilaya de Djelfa, où il a inauguré d'importants projets vitaux, par une rencontre avec des représentants de la société civile pour écouter et répondre à

leurs préoccupations. La rencontre s'est tenue en présence du chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général d'armée Saïd Chanegriha, des membres de l'importante délégation ministérielle accompagnant le président de la République, du wali de Djelfa, des notables de la région et des élus locaux. À cette occasion, une minute de silence a été observée à la mémoire des Palestiniens tombés en martyrs dans l'agression barbare et brutale menée par l'entité sioniste contre la bande de Ghaza.